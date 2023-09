Retour aujourd'hui sur Sundog, le jeu qui a inspiré le nouveau jeu de Bethesda, le très attendu Starfield.Sorti en 1984, c'était tout simplement un jeu d'une ambition folle, et qui aura donc marqué Todd Howard au point d'en sortir SA version en 2023 avec Starfield.Et donc retour dans cette vidéo sur l'histoire de ce phénomène, qui sera la tout premier jeu d'une toute jeune société, FTL, qui enchainera ensuite avec un certain ... Dungeon Master.Une société qui au final ne sortira que très peu de jeux, mais des jeux marqueront à jamais l'histoire de ce média ...

posted the 09/02/2023 at 08:47 AM