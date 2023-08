Dans cette vidéo, Don Allen nous présente la version PC d'Immortals of Aveum, un jeu qui exploite toutes les fonctionnalités de l'Unreal Engine 5, comme les versions consoles. Mais cette fois, le jeu offre des options de mise à l'échelle supérieures et, avec une configuration matérielle recommandée exigeante, il est possible d'obtenir une meilleure expérience de jeu que sur la Sony PlayStation 5, la Xbox Series X de Microsoft ou la Xbox Series S, toujours du contructeur américain de consoles de jeu.