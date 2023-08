La qualité du rendu, la stabilité et les performances ont été améliorées dans tous les domaines dans cette mise à jour. Le rendu fovéal amène une grande amélioration de la qualité visuelle, et ce, sur l'ensemble du jeu,. Que vous vous teniez sur une terrasse surplombant un paysage planétaire ou que vous vous émerveilliez devant la beauté et l'étendue du système solaire, l'univers virtuel n'aura jamais été aussi beau.

Désormais, grâce à la nouvelle mise en jour en date, le titre utilise le rendu fovéal, un procédé permettant de rendre l'image plus nette là où le joueur regarde et à l'inverse plus floues les zones qu'ils ne regardent pas. Vous l'aurez compris, la technique permet de gagner en ressources et en netteté tout en se montrant totalement transparente pour le joueur. Alors, certes, il reste encore un peu d'aliasing mais rien qui n'entrave l'immersion tant attendue :