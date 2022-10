[SÉRIES] LET'S PLAY!



No Man's Sky, est un jeu vidéo multiplateforme, de type bac-à-sable, crafting, exploration, aventure et se déroulant dans l'espace. Développé et édité par Hello Games, sorti respectivement les 10 et 12 août 2016 sur PlayStation 4 et PC, en 2018 sur Xbox One, en 2020 sur PlayStation 5 et Xbox Series, et en Octobre 2022 sur Nintendo Switch.

⚡︎ No Man’s Sky sur Nintendo Switch ( 6 ans de mise à jour inclus ),

est actuellement disponible en boite sur Amazon à un prix “réduit“ : Lien

(lien partenaire, voir les codes promos plus bas)





► No Man's Sky • Épisode 01 : Décollage sur Nintendo Switch...



▸ lien direct de la vidéo





◆ Nous voilà embarqué pour une toute nouvelle Aventure Spatiale - 1er OBJECTIF : Survivre… ),est actuellement disponible en boite sur Amazon(lien partenaire, voir les codes promos plus bas)◆ Nous voilà embarqué pour une toute nouvelle Aventure Spatiale -

— menu ✄:

00:00 intro & présentation du jeu

06:32 Les différents mode de jeux

08:04 Début de No Man’s Sky

12:10 [GAMEPLAY] En route !

13:36 Qui y a t-il dans cette grotte ?

15:53 Premier contact avec un Alien…

16:46 Retour dans les grandes étendus

18:32 La nuit tombe

19:20 Vaisseaux extraterrestre ?

20:03 Arrivée au camp de base

21:45 Réparer le vaisseau

22:45 Mission récolte

24:12 Tempête Toxique !

25:23 Survivre dans une grotte…

26:44 Arrivée au lieu de mission

28:46 Obtention de la visière d’analyse

30:25 Dino Vs. Alien : Sauvons le Dino !

32:55 Allons-nous survivre ? Oxygène !

34:15 Mon Vaisseau / Ma Maison…

36:16 Dihydrogène et on décolle ?

37:52 Crafter : Raffineur portatif

39:46 DÉCOLLAGE ?!

41:16 [IMMERSION] Hyper-espace

43:33 Nouvelle Planète en vue ?

45:46 Atterrissage ou crash ?

46:20 Bravo Hello-Game !

47:42 On est repartis !

49:51 Une créature shiny !

52:26 Les trésors de la nature…

53:01 Débriefing / Au prochain épisode !

54:17 Un avis constructif sur No Man’s Sky





◇ EXPLORER :

Dans un univers infini -

Soyez le premier à atterrir sur de belles planètes inconnues grouillant de vie. Survivez à des environnements dangereux, où des civilisations extraterrestres cherchent leur fortune et des hors-la-loi la prennent par la force.



◇ CONSTRUIRE :

Construction de base, n'importe où, sur n'importe quelle planète -

Faites équipe pour construire n'importe quoi, des petits avant-postes aux complexes colonies multi-planètes. Cultivez des ressources, embauchez des aides ou construisez une base mobile dans votre cargo.



◇ MULTIJOUEUR :

Explorez, construisez et survivez ensemble -

Découvrez jusqu'à 32 joueurs multijoueurs lorsque vous invoquez le centre social, l'anomalie spatiale, de n'importe où dans l'univers. Formez un groupe, partez ensemble pour des missions intergalactiques ou visitez les bases les uns des autres.



◇ COMMUNAUTÉ :

Rejoignez le voisinage intergalactique -

Rejoignez l'un des hubs galactiques de la communauté florissante, où vous et les voyageurs partageant les mêmes idées pouvez créer une nouvelle frontière

✓ Le jeu s'adresse à… tout type de joueurs et de tout âge, ceux qui sont fans d'exploration, d'aventure, d'open world et de crafting, et surtout de l'espace…



✗ Le jeu n’est sans doute pas, pour… ceux qui seraient allergique à toute forme de crafting (une part essentiel du jeu, même si après quelques heures de jeux il est possible de commercer), les joueurs qui n'aiment pas les mondes très ouverts et les jeux sans fin.





‣ NOTE :



Les MAJ déjà sortie à ce jour (que je détaillerais d'avantage dans les prochaines vidéos), sont :

Fondation - Pathfinder - Atlas Rises - Next - The Abyss - Beyond - Synthesis - Living Ship - Exo Mech - Mise à jour multiplateforme -Desolation - Origins - Next Generation - Companions - Expeditions - Prisms - Frontiers - Sentinel - Outlaws - Endurance - Waypoint





Pour ceux que ça intéresse: Metascore Switch 87 et User Score 8.9



+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien : RETRAIT7

(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon, peut-être vous êtes éligible): Lien



+ [Sous Conditions] Bon de 5€ de réduction dès 20€ d'achat offert, en écoutant un podcast en entier

sur Amazon Music pour la première fois (le code met parfois du temps à arriver): Lien











・Ma chaine youtube ▸ COlDY (découverte & partage /chill & lofi) ☕︎:



・Vous pouvez retrouver tout l'univers P!NGUi GAM!NG⚡︎, par ici: + Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon, peut-être vous êtes éligible):+ [Sous Conditions]d'achat offert, en écoutant un podcast en entiersur Amazon Music pour la première fois (le code met parfois du temps à arriver):・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien

Découverte d’une nouvelle planète de sa faune et de sa flore, exploration, crafting, et pilotage du vaisseau dans l’espace.