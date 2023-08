HYENAS de SEGA aura droit à une bêta fermée dès le 31 août 2023. Les inscriptions se font via Steam et aucune version physique du jeu n'a été, à l'heure actuelle, confirmée par SEGA. Un jeu qui pourrait prendre le chemin d'Alan Wake 2, de Fortnite ou d'Apex Legends en ne présentant de de version Blu-Ray disponible en magasin (mais des codes seraient tout de même envisageables).Bonus : C'est trop bien, le grand public a déjà des infos sur la PS6 via Jojol