En attendant de voir comment se débrouille Baldur's Gate III sur la PlayStation 5 de Sony, El Analista De Bits a eu la superbe idée de montrer les différences graphiques entre la version Steam Deck sous Steam OS, la version Windows sur la ROG ALLY et la version PC maxée à fond !Pour rappel, la version PS5 du jeu sortira le 6 septembre 2023, tandis que l'on attend toujours une date pour la version Xbox, qui ne devrait pas arriver avant 2024 !Et dans le monde du jeu mobile, la AYA ODIN 2 en ARM arrive très bientôt :Vendue 299 € seulement pour 8Go de ram et 128Go d'espace disque :-) ! Ca montre qu'en ARM on peut faire des trucs puissants pour pas très cher, c'est encourageant pour le successeur de la Switch (qui devrait pointer le bout de son nez en 2024 ^^) !Enfin pour terminer, une vidéo sur les avantages de jouer en 900p sur un écran 1080p de 7 pouces :