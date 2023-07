Sela vient des régulateurs Européens :



MS prévoit que les jeux en cloud ne représenteront que [0-5] % des dépenses totales des consommateurs en matière de jeux d'ici à 2025 (page 111).



En outre, les accords conclus par la partie notifiante avec des services concurrents de streaming de jeux en cloud reflètent un réel désir de distribuer largement le contenu d'Activision Blizzard. Enfin, l'adoption des jeux en cloud par les consommateurs devrait être limitée. La partie notifiante s'attend à ce que le streaming en cloud ne représente que [0-5] % des dépenses totales des consommateurs en matière de jeux d'ici à 2025.



Le jeu en cloud pour PC sur Game Pass Ultimate (alors que GPU représente 70 à 80 % de tous les abonnés GP) à un faible taux de pénétration (page 114)



En ce qui concerne la diffusion en continu de jeux en cloud sur PC, la partie notifiante a fait valoir que, premièrement, Game Pass Ultimate ne peut pas exclure les concurrents de la diffusion en continu de jeux en cloud, parce que la fonction de diffusion en continu de jeux en cloud de Game Pass Ultimate a atteint un taux de pénétration de [secrets d'affaires relatifs à la stratégie commerciale].



Deuxièmement, Microsoft ne dispose pas d'un pouvoir de marché en aval, car ses parts du segment en aval de la diffusion en continu de jeux dans le cloud sont bien inférieures au niveau qui donne lieu à des problèmes de verrouillage. En particulier, Xbox Cloud Gaming détient une part de marché de [10-20] % en MAU sur PC dans l'EEA et de [20-30] % en MAU sur PC au niveau mondial.



Troisièmement, compte tenu des faibles taux de pénétration de la diffusion en continu de jeux dans le cloud sur PC, il est peu plausible que la distribution de jeux sur PC puisse être verrouillée.



Selon MS, seuls [10-20] % des MAU Game Pass Ultimate diffusent des jeux en continu à partir du cloud (page 136).



A cet égard, la partie notifiante note que seuls [10-20] % des MAU Game Pass Ultimate diffusent des jeux à partir du cloud et que les [secrets d'affaires concernant la stratégie commerciale] du Xbox Cloud Gaming doivent encore être prouvés. Toutefois, cela contraste avec les documents internes de Microsoft selon lesquels [secrets d'affaires concernant la stratégie commerciale].



Le nombre moyen d'utilisateurs mensuels de Xbox Cloud Gaming sur MacOS et ChromeOS est très faible (page 147).



Deuxièmement, selon la partie notifiante, la demande de jeux en cloud sur les PC non Windows est également faible. Cela est démontré, par exemple, par le fait que le nombre moyen d'utilisateurs mensuels de Xbox Cloud Gaming sur MacOS et ChromeOS est de [...] (moins de [0-5] % du parc mondial d'appareils ChromeOS et MacOS). En outre, la partie notifiante affirme que l'adoption par les consommateurs de la diffusion de jeux en cloud est [...].



Le Cloud gaming n'a pas l'air de faire recette pour l'instant. Entre le bide de Stadia et son arrêt, Luna qui semble ne pas décoller et cette très faible progression de Xcloud

...c'est pas fameux tout cela.