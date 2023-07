L'affaire FTC contre Microsoft a révélé que Nintendo est de loin l'éditeur qui génère

le plus de revenus du moins pour l'année civile 2021.







Nintendo

Sony Interactive Entertainment

Xbox Game Studios + Zenimax

Ces revenus proviennent des ventes et de la monétisation de jeux first party sur le marché des consoles et incluent des données de la Gen 8 (PS4, Xbox One), Gen 9 (PS5, Xbox Series) et la Nintendo Switch.

1-: 5,180 milliards de dollars (soit 18.5% de parts)2-: 4,508 (16.1%)3-: 2,352 (8.4%)4-: ​​2,100 (7.5%)5-: 2,072 (7.4%)6-: 1,708 (6.1%)7-: 1,428 (5.1%)8-: 1,372 (4.9%)9-: 0.980 (3.5%)*Les autres éditeurs non répertoriés se partagent les 22.5% restants.