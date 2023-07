Que penser du PlayStation VR 2 en définitive ? Il faut avouer que Sony a appris des erreurs de conception en proposant une seconde version de son PSVR largement plus aboutie, tout en étant dotée d’un packaging et d’un design clinquants. Ainsi, le constructeur nippon nous a concocte là un casque de réalité virtuelle disposant d’une technologie assez solide, que ce soit dans les manettes, le confort voire la qualité des lentilles, offrant une résolution largement supérieure à un Meta Quest 2, et se dotant d’une optimisation parfaite sur le plan visuel et sur la performance. En se référant à ses concurrents, Sony a su proposer une interface très intuitive, mais s’embourbe hélas dans des couacs techniques, comme sur le tracking. Le catalogue de jeux proposé n’est pas encore tout à fait convaincant en matière de vraies exclusivités, et certains éléments des manettes semblent manquer de solidité, idem pour le casque en lui-même. Le tarif est au passage trop élevé, d’autant plus qu’on nous oblige à raquer à nouveau pour se faciliter la vie – avec l’achat d’une station de charge pour les PSVR Sense, en l’occurrence -. En somme, le casque de Sony a de grosses qualités et de gros arguments techniques, mais reste en demi-teinte sur certains points, notamment l’absence de rétrocompatibilité avec le PSVR, ce qui l’empêche d’être au niveau d’un Pico 4, qui bénéficie en plus de son aspect nomade… Que penser du PlayStation VR 2 en définitive ? Il faut avouer que Sony a appris des erreurs de conception en proposant une seconde version de son PSVR largement plus aboutie, tout en étant dotée d’un packaging et d’un design clinquants. Ainsi, le constructeur nippon nous a concocte là un casque de réalité virtuelle disposant d’une technologie assez solide, que ce soit dans les manettes, le confort voire la qualité des lentilles, offrant une résolution largement supérieure à un Meta Quest 2, et se dotant d’une optimisation parfaite sur le plan visuel et sur la performance. En se référant à ses concurrents, Sony a su proposer une interface très intuitive, mais s’embourbe hélas dans des couacs techniques, comme sur le tracking. Le catalogue de jeux proposé n’est pas encore tout à fait convaincant en matière de vraies exclusivités, et certains éléments des manettes semblent manquer de solidité, idem pour le casque en lui-même. Le tarif est au passage trop élevé, d’autant plus qu’on nous oblige à raquer à nouveau pour se faciliter la vie – avec l’achat d’une station de charge pour les PSVR Sense, en l’occurrence -. En somme, le casque de Sony a de grosses qualités et de gros arguments techniques, mais reste en demi-teinte sur certains points, notamment l’absence de rétrocompatibilité avec le PSVR, ce qui l’empêche d’être au niveau d’un Pico 4, qui bénéficie en plus de son aspect nomade…

Les Plus

Les Moins

Gamergen

2 jeux "exclusifs" PSVR2 incontournables disponibles (d'après Open Critic) :

Horizon Call of the Mountain 80%

Synapse 75%



Quelques jeux "multi" incontournables disponibles (d'après Open Critic) :

Gran Turismo 7 (Mode VR)

Resident Evill Village (Mode VR)

Beat Saber 86%

Humanity 86%

Moss / Moss : Book II 85%

Les écouteurs d'assez bonne facture qui s'emboîtent bien sur le casque...Le fil assez long pour pouvoir jouer presque sans contrainte...Une assez belle finition sur le design comme sur le package...La calibration largement meilleure que le PSVR avec l'espace de jeu comme sur le Quest 2 ou Pico 4...L'installation rapide avec un petit tuto franchement appréciableLa prise en main des manettes PSVR Sense très agréableLe suivi occulaire au topTrès confortable et super léger à porterUne bonne spatialisation du sonLe moule en bambou pour mieux ranger son casque, bien mieux que sur le packaging du PSVR premier du nomUne belle qualité d'image dans l'ensemble, avec un potentiel graphique intéressant notamment sur Horizon: Call of the Mountain... Peu ergonomiques et dotés d'un confort assez discutable sur de longues sessions de jeu... Mais ça reste filaire, contrairement à un Quest 2 ou Pico 4... Qui peut paraître relativement fragile sur certains éléments... Même s'il y a parfois des ratésUn seul câble fourni pour charger les deux manettes (ce qui oblige à acheter la station de charge à part pour plus de praticité)Un catalogue encore très limité en exclusivitésLa rétrocompatibilité avec le premier PSVR inexistantePrix évidemment excessif (599.99 € sans Horizon, 649.99 € avec)