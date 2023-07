Cette semaine, on revient sur un des premiers gros succès de Sensible Software, la boite mythique à l'origine de Cannon Fodder et Sensible Soccer.Et ce jeu est une vraie bouffée d'air frais, mélange de Cauldron 2 et de Defender, à une époque où les nouvelles idées de gameplay fleurissaient à chaque nouveau jeu ...A déguster (et à essayer) sans modération ...