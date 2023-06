News

8. Conclusion





Globalement, c'est une expérience bien meilleure que le XV, mais décevante, j'ai même cru au goty un moment. Malheureusement le jeu souffle le chaud et le froid constamment, mais il sait marquer quand il le faut et il le fait très bien, les combats sont funs, les décors sont beaux, les affrontements contre les primordiaux sont épique à souhait et la mise en scène global du titre est superbe, mais ça manque de profondeur dans ses systèmes, ses personnages, et même son contenu.



J’en ressors quand même avec un sentiment d’avoir pris du plaisir sur ce titre, mais il n'a pas l'étoffe d'un goty pour moi. Je ne pense pas que ça sera une production marquante, mais si vous savez dans quoi vous vous engagez, c'est un bon trip.









+Graphiquement superbe

+Valisthéa et son lore

+Mise en scène

+Cid

+les personnages secondaires du repaire

+Combat fun ...



- ... Mais manque de profondeur à tous les niveaux

- On ne visite pas vraiment les capitales

- OST

- Rythme bancal

- Personnages féminins

- histoire décevante

- zéro challenge

- contenu end game



7.5/10

Final Fantasy XVI le temps attendu, le goty d’avance pour certains et la daube prévu pour d’autres. Moi, j’ai fait partie des gens méfiants la faute a un square enix qui n’est plus que l’ombre de lui-même et l’erreur industrielle qui est le XV. Pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que je voulais déjà yoshi-p et sa team sur un FF depuis un moment, je dois reconnaître que j’ai été très déçu par le résultat a son annonce. Un goût de déception qui a fini par s’épuiser à travers les différents moments de communication. Bref, j’en suis venu à vouloir pleinement accepter cette proposition. Aujourd'hui, j'ai fini le jeu et je me permets de vous donner mon humble avis sur une saga qui divisera éternellement.Déjà on va revenir sur l’histoire du jeu , Final Fantasy XVI vous plonge joueurs dans le royaume de valisthea où le divin et le surnaturel se heurtent à des enjeux politiques complexes. Les différentes nations sont gouvernées par des primordiaux pouvant se transformer en eon, des entités dotées de pouvoirs divins. On suit l’aventure de clive, un roturier qui va se retrouver plonger dans ce conflit malgré lui.Je pense que je n'en dirais pas plus pour ceux qui veulent absolument tout découvrir.Le monde de valisthea est un univers classique de fantasy segmenté en plusieurs royaumes avec les biomes classique de RPG désert, les plaines, le volcan, la forêt. Bref rien de neuf, vous me direz, mais FFXVI prend un parti-pris dark fantasy inspiré de GOT et berserk, qui rendent l’univers plus austère qu’a l’accoutumé, les environnements peuvent avoir de superbe panorama mais la DA restera très porté sur un moyen age assez pur dans sa retranscription. On pourra adhérer ou non, moi personnellement, j’ai globalement apprécié, mais j’ai ressenti un réel manque de folie dans les décors en parcourant ce monde. En fait il y a une sorte de volonté de faire un entre deux dans le coté austère et Chateau a la GOT et le coté « fantasy » plus japonais. C’est un choix qui se traduit bien sur le choix des character design, la ou le main cast aura une tonalité très jap, les pnj eux sont tout droit tiré d’un jeu plus occidental comme witcher. Bref une sorte d’entre deux qui veut satisfaire tout le monde, on y reviendra sur ce fameux entre deux ...Sur le côté, technique, j’y ai joué en mode performance, le jeu fait parfois le yo-yo niveau frame rate, mais globalement le jeu est fluide et je n’ai pas été gêné par les petites imperfections lié a la résolution ou le motion blur.Le rendu du jeu est cool, il faut le reconnaître, au niveau du lightning et de certains modèles 3d c’est hyper clinquant, ça cotoie des choses qui feront beaucoup plus vieillottes visuellement mais ça marche.j’ai été étonnamment séduit par la partie graphique du jeu, même si la DA manque de folie, le rendu est clean et moderne , renforçant la crédibilité de cet univers. En plus, le jeu gère plutôt bien ces ressources et sait quand il doit balancer la max , niveau mise en scène le jeu est parfois cinématographique et les moments de grande épicness tutoie le divin.Les combats action BTA qui font tellement tant grincé des dents… c’était plutôt sympa ! Les combats sont impactant, le feeling est cool et les animations sublimes. Alors, oui, je ne serais pas dithyrambique sur ce système de jeu, car pour moi, il manque vraiment trop de profondeur.Je vous vois déjà arriver les pro de BTA en train de m’envoyer des vidéos de combo, mais ce n'est pas vraiment ce type de profondeur que je pointe du doigt.On est encore sur un système de stagger ou le but va être de remplir une jauge pour faire chuter l’ennemie et ainsi balancer la sauce pour faire fondre sa barre de vie le plus vite possible et .. Et c’est tout ?Oui, c’est tout. Du début à la fin, j’ai fait la même chose, le combat n’évolue jamais vraiment et manque de système comme des affinités élémentaires qui aurait pus renforcer le coté building des compétences, mais rien de tout ça. Ici, on est dans le bourrinage le plus primaire et stylé, le bestiaire des mob est pensé en ce sens, que vous combattiez un loup, un guerrier, ou un énorme colosse rien ne change dans la manière d’appréhender l’affrontement et ça rend le gameplay très très répétitif voir usant.Du coup, je me suis forcé à utiliser d’autres compétences pour renouveler un peu mon expérience des combats, mais bon, c’est une illusion qui s’estompe très rapidement.Tout ce qui est rpg est de toute façon superficiel, et ne sert pas a grand-chose, on équipe juste la meilleur épée et on retourne bourriner, d’ailleurs le jeu est tellement peu challengeant qu’on défonce sans en chier des monstre lvl 50 alors qu’on a 15 lvl de moins( oué niveau 35 c’est suffisant, vous avez pas besoin de plus pour éclater tout le jeu.) a la limite ca me dérange pas trop, je fais beaucoup de Arpg comme les nier ou la partie rpg est superficiel mais faut savoir dans quoi on met les pieds, c’est un jeu d’action.Les combats de boss seront plus intéressants avec des patterns plus varié et inspiré de ce qui a été a FFXVI, mais globalement on esquive et on, bourrine.Puis après viens les combats de boss a la asura wrath, bah je dois avouer que j’ai adoré globalement grâce a l’intensité des combats, de la mise en scène, de la musique de fou des dominant. Franchement, j’ai eu quelques bons moments de JV dans ces affrontements. je pense que je m'en souviendrais.Pour les personnages, franchement, je ne vais pas trop m’étendre pour éviter les spoil globalement ça va, j’ai adoré cid le goat, bien-aimé clive, gab et beaucoup de personnages secondaire lié aux repaires comme tarja, kharonne et blackthorne mais les personnages sont vraiment sous exploité. Le jeu est plutôt bien écrit en général, je dis plutôt parce qu’il y’ certaines scène vraiment raté, et parfois des incohérences... Et je dois lui avouer le jeu manque beaucoup de finesse dans ce qu’il raconte. (je ne veux pas comparer, mais il a certaines thématiques commune avec xenoblade 3 et y’en a qui le fait beaucoup mieux haha )Vous aurez accès à un personnage qui vous donnera des infos sur la géopolitique du monde et ça c’est super intéressant ! j’ai trouvé la gestion du lore au top, vous avez une touche (active time lore) pour vous donnes les infos importantes sur le moment et on a le sentiment que le monde valisthea évolue en dehros de nos actions ca rend le monde plus vivant.C’est maintenant qu’on va être un peu salé… Parce que là, je n'ai pas compris. Le traitement des personnages féminins dans le jeu est catastrophique. Je vais rester focus sur jill, qui accompagne clive tout le long de son aventure et elle doit avoir 10 X moins de texte que clive, et quand elle répond c’est juste pour acquieser ou reconforter clive, quasi aucune prise de décision , pas de personnalité qui fassent qu'on s'attache au personnages, Ça donne lieu à des scènes ou clive fait limite des monologues…c'est un détail que j'ai remarqué lorsque jill accompagne clive et cid, pendant toutes les séquences lié a la mission elle a zéro intéraction avec les personnages.Déjà qu’il n'y avait pas beaucoup de meuf dans le cast entre elle et benedicta mon dieu ..Le jeu a un gros problème niveau synergie de groupe, clive bouffe 90 % des dialogues quand cid n’est pas la. Même torhgal est une déception, pas de synergie, il est présent et rien de plus dans sa relation avec clive c’est dommage, j'adore les chiens en plus.dernière fois que j'aborde ce jeu mais, xenoblade 3 à 6 héros qui ont tous le même traitement ce qui les rend vivant et attachant.Bon, on aborde un autre aspect qui fait grincer des dents à savoir la progression et structure du jeu.Ici pas d’open world et on apprécie ce choix. On navigue directement sur une carte comme white knight chronicle.Le jeu segmente son jeu en deux parties, en premier lieu vous avez ce qui fait office de donjons qui seront des stages de BTA, donc structure en ligne droite avec des enchaînements d’arène et un boss à la fin. En deuxième lieu, vous allez avoir des zones un peu plus ouvertes a la FFXIV (En plus limitée) où vous pourrez être un peu plus libre et faire de la quête annexe.Il ne faut pas vous attendre à avoir une quelconque exploration, ici la partie ouverte est hyper condensé, du coup il n’y a pas de contenu superflu, les bouts de map non exploré servent très souvent à de l’annexe (chasse and co) , il n’y a vraiment aucune surprise globalement, mais les décors restent sympa visuellement et permettent de souffler un peu après des enchainements de couloirs.Après la ou le jeu échoue lamentablement, c’est quand il rallonge artificiellement sa durée de vie en nous blindant de contenu annexe dans sa main quest dans ces zones ouvertes. Du coup pour 1h de plaisir immense dans les donjons et boss vous allez vous faire chier pendant plus de 3h dans les zones ouvertes.J’aurai personnellement aimé une expérience beaucoup plus concise quitte à diviser la durée de vie par deux… Une expérience full BTA aurait aussi fait l’affaire. La, c’est un entre deux qui n’opèrent jamais vraiment.Pour revenir un peu a l’histoire, le début est un peu lent, mais l’histoire sait se révéler intéressante grâce à des petits moments d’intrigue politique bien mise en scène bien fichu et parfois bien écrit. Le scénario qui était intéressant de prime abord grâce a son lore et l’aspect géopolitique prend une direction différente en seconde partie de jeu, beaucoup moins politique et plus centré sur le divin et le surnaturel, comme dans beaucoup de productions japs, vous allez en prendre plein les mirettes pendant certains affrontements ! J’aurai voulu quelque chose de plus terre-à-terre et mature sur ce type de projet. La, je reste mitigé aussi sur cet aspect du jeu.Bon bah, c’est un carton rouge !Je ne vais pas m’éterniser sur soken , depuis le début, je le dis, le gars n'est pas au niveau d’un uematsu, d’un shinomura, d’un hamauzu, d’un mitsuda, bref tous les grands ténors du genre.M’étais-je trompé ? Nan pas du tout, elle est au mieux insipide cette bande son . Je retiens 2 thèmes marquant grand maximum qui sont disponible depuis le début de la communication du jeu( le thème des primordiaux et ifrit vs phoenix) sinon tout le reste est soit transparent soit très discutable (le thème du combat de titan avec le rap rock …) et cette volonté de faire de l’orchestral avec des instrument synthétique, ça restera incompréhensible pour moi.on rajoute la tierslist ( oui j'ai pas encore fait FF9, j'attends de voir le remake)