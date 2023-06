Nouvelle vidéo interview sur la chaine, avec une figures les plus importantes de la presse vidéo ludique d'époque, à savoir Moulinex himself.Il nous raconte la première partie de sa carrière, d'Hebdogiciel à Micro News, avec des anecdotes toutes plus croustillantes les unes que les autres ...

posted the 06/24/2023 at 12:27 PM by jedi