Bon, gros coup de massue pour ceux qui n'ont pas encore acheté la console : dommage que Microsoft n'ait pas continué à supporté les coûts supplémentaires lié à la vente de la console en Europe... Mais je ne pense pas que les ventes étaient si radieuses que cela, donc finalement, autant limiter la casse ?En tout cas, aujourd'hui, j'ai reçu ma manette et mon casque Xbox Starfield, ils sont magnifique, j'ai vraiment hâte de me lancer dans l'aventure via le Xbox Game Pass ^^ !Suis-je le seul a avoir succombé ici ?