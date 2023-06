Sorti au début de cette année 2023, Crime Boss ne brille pas particulièrement par ses performances. En effet, le jeu tourne sur Xbox Series S en 1080p 60 fps avec une résolution reconstruite depuis du 720p, alors qu'il tourne en 1080p 60 fps sur Xbox Series X en mode performance. D'après les débats que j'ai vu sur Gamekyo, il semblerait que le jeu ait été limité par la bête noire des consoles de jeux Nouvelle Génération, la Xbox Series S, dans sa conception. Une situation qui risque de perdurer et de faire grincer bien des dents durant encore quelques années...

Like

Who likes this ?

posted the 06/19/2023 at 11:10 PM by suzukube