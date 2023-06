Todd Howard a confirmé que Starfield tournera uniquement en 4K/30fps sur Xbox Series X & 1440p/30fps sur Xbox Series S."Je pense que ce ne sera pas une surprise, compte tenu de nos jeux précédents, de ce que nous recherchons", a déclaré Howard. "Ces mondes énormes et ouverts, entièrement dynamiques, hyper détaillés où tout peut arriver. Et nous voulons faire tout ça. C'est 4K pour la X. C'est 1440 sur le S. Nous le verrouillons à 30, parce que nous voulons cette fidélité , nous voulons tout ça, nous ne voulons rien en sacrifier."Heureusement, dans celui-ci, nous le faisons fonctionner très bien. Il fonctionne souvent bien au-dessus de cela. Parfois, c'est 60. Mais sur les consoles, nous le verrouillons parce que nous préférons la cohérence, où vous n'y pensez même pas".Le jeu n'aura donc pas de mode 60 FPS. Ce qui est forcément un peu dommage pour un jeu auquel on peut jouer en vue FPS.

posted the 06/12/2023 at 12:12 AM by kaiserstark