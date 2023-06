Cette semaine, je reviens sur un des jeux les plus importants de l'ère 16 bits, le cultissime Carrier Command.Car oui, dites vous bien qu'en 1988, alors que la NES et la Master System venaient juste d'arriver en France, vous pouviez déjà jouer sur les 16 bits de l'époque, Amiga et Atari ST, à un des premiers jeux de stratégie en temps réel, le tout en entièrement en 3D face pleine, dans un monde ouvert gigantesque d'une complexité rare.Dans cette vidéo, je reviens sur l'histoire de la création du titre et de son studio de développement, Realtime Games, ainsi que sur les différentes conversions du titre, y compris sur 8 bits (et oui, il fallait oser), et la revue de presse de l'époque (dont un Tilt d'Or plus que mérité)Et on termine avec la musique originale sur jeu, signée par le maestro David Lowe, qui nous signe là une de ses plus belles compositions.