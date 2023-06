Alors normalement, je fais partie de la dernière loop d'insider de Microsoft, et cette version du Dashboard devrait être celle réservée au grand public et sortir dans les prochains jours !Alors au programme :- Intégration du Game Pass dans l'interface (youpi !)- La fin des ralentissements qu'on pouvait retrouver dans l'interface (surtout lorsqu'on avait 50 jeux en MAJ comme moi).- Par contre, en contrepartie, on ne peut plus personnaliser son écran d'accueil autant qu'auparavant.L'interface semble être inspiré du travail de Sony, qui a intégré le PlayStation Store directement dans le Dashboard, sauf qu'ici c'est le Game Pass.En vidéo, ça donne ça :Have a good day :-) ! Cheers !