Potxeca a réalisé un excellent documentaire expliquant comment Overwatch est passé de la lumière (que de souvenir, la bonne vieille map de Kingsrow avec 5 bastions et une Mercy sur la fin de la map à notre fadasse 5 vs 5 que l'on a actuellement.Bon, timing étrange de la vidéo : suite à celle-ci, une partie du PVE a carrément été supprimée (celui-là même qui devait relancer l'intérêt d'Overwatch face aux Battle Royal).J'ai vu énormément de déceptions sur Overwatch 2 (et j'en fais partie), il y a t'il une lueur d'espoir de votre côté ?