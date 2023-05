A Plague Tale: Requiem, la suite très attendue du jeu acclamé, est initialement sortie avec des modes de qualité fonctionnant à 30fps et 40fps. Cela a suscité de nombreuses plaintes et frustrations de la part des joueurs sur console qui espéraient une expérience fluide à 60fps. Cependant, après plusieurs mois d'attente, Asobo Studio a finalement répondu à leurs attentes. Cependant, l'obtention de ce taux de rafraîchissement plus élevé a nécessité certains compromis et ajustements. De plus, une nouveauté intéressante a été ajoutée pour les joueurs disposant d'un matériel compatible : un mode performance totalement débloqué à 120Hz. Rejoignez Tom Morgan pour plonger dans les détails et découvrir les améliorations ainsi que les sacrifices réalisés pour offrir une expérience de jeu plus fluide dans A Plague Tale: Requiem. Préparez-vous à en apprendre davantage sur les subtilités techniques dans cette analyse complète.

Hmmm 1080p performance 60 fps ou 1440p qualité 30 fps.