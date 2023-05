Oliver est de retour avec un autre dans son analyse régulière des titres PC les plus exigeants et de la mesure dans laquelle vous pouvez en tirer une expérience jouable sur Steam Deck. Il n'y a pas de limite ici alors que l'ordinateur de poche Valve tente de faire tourner des jeux cauchemardesques comme The Last of Us Part 1, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Dead Space Remake et même Redfall.

Ah ah ça promet pour la ROG ALLYBonus : L'analyse technique de l'incredible Zelda TOKT sur l'incredible Nintendo Switch, console déjà légendaire dans l'histoire du jeu vidéo...