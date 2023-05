La petite originalité de Benedict Fox, en dehors bien sûr de son univers lovecraftien, c’est l’inclusion d’énigmes un peu tordues au départ, le temps de comprendre comment ça fonctionne, mais un peu comme le reste, ce n’est pas assez poussé et les énigmes se répètent un peu trop. À vouloir tout mélanger, BF ne fait rien d’extraordinaire. Un jeu sympathique, sans plus.

L’exploration est relativement mieux gérée et n’est pas désagréable, mais pour un metroidvania, ça manque de pouvoirs pour renouveler le gameplay tout du long de la dizaine d’heures de jeu qu’il faut pour clore l’aventure, et beaucoup trop de culs de sac obligeant à revenir au HUB pour faire avancer l’histoire, ce qui hache le rythme.

Son plus gros souci, c’est le système de combat : pas super intéressant, réagissant mal et buguant un peu, il finit par être frustrant. Heureusement, le jeu compte peu de boss.

posted the 05/07/2023 at 12:02 PM by obi69