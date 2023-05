Ca y est, j'ai pu me lancer dans la première heure de jeu sur Redfall ! Et outre les divers problèmes graphiques et le jeu tournant en 30 fps, le vrai problème, c'est le contenu très générique du jeu, avec une difficulté assez aléatoire et étrange en début de jeu. Ajoutez à cela un monde ouvert minuscule (et pas très inspiré, hormis le tout début), et ça donne un jeu qui n'encourage pas forcément à persévérer...Et en plus, le jeu ne propose pas de Matchmaking ! Donc trouver 3 autres amis qui veuille bien jouer avec nous au jeu, c'est... utopique. Heureusement qu'il y a el Game Pass, car sans, à 80 €, le jeu serait clairement tué dans l'oeuf !M'enfin, de votre côté, ça se passe comment, vos parties ?