Avec la sortie dans quelques heures du jeu majeur de ce début d'année des Xbox Games Studio, j'ai nommé le très attendu au tournant par des millions de joueurs sur Xbox Series X et S (et dont en entend déjà parler sur Twitter) Redfall, Microsoft met les bouchées doubles pour promouvoir l'Xbox Game Pass !La vidéo "Xbox Game Pass - Love what you discover" est une invitation à découvrir de nouveaux horizons vidéoludiques grâce à Game Pass, le service de jeux vidéo à la demande de Xbox. Avec plus de 400 jeux disponibles en tout temps, Game Pass offre une multitude d'univers à explorer et d'histoires à découvrir, pour tous les goûts et tous les niveaux de compétence. Que vous soyez fan de jeux de stratégie, de jeux d'action, de jeux de sport ou de jeux de rôle, il y en a pour tous les goûts sur Game Pass. Cette vidéo incite les joueurs à ne découvrir de nouveaux genres de jeux et et à vivre de nouvelles expériences en s'abonnant dès maintenant à Game Pass.GLHF est le nouveau message clé de Microsoft, qui invite les joueurs à se plonger sans prise de tête dans des jeux sur le Xbox Game Pass et afin de trouver leur nouveau prochain jeu préféréAutre actualité, les premières manettes Redfall sont en train d'arriver ! Juste à temps pour commencer le jeu cette nuit, à 2h du matin en France, 20h en Martinique !Sinon, je me suis lancé sur le DLC de Forbidden West, exclusif à la PS5, et c'est juste magnifique, je ne comprends pas trop les critiques sur le statut cross-gen du jeu (d'autant que ce DLC ne l'est pas) :