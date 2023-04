Retour cette semaine sur les débuts de ce studio de développement français qui aura marqué les années 80 et 90 : Delphine Software.Et pour illustrer ses débuts, quoi de mieux que de revenir sur leur premier jeu, un jeu d'arcade à la réalisation technique exceptionnelle pour l'époque, et à la bande son inoubliable : Bio Challenge, d'un certain ... Paul Cuisset, dont le Flashback 2 est attendu en fin d'année ...

Who likes this ?

posted the 04/29/2023 at 10:06 AM by jedi