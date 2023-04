ElAnalistaDeBits a partagé des informations sur les performances graphiques de différents plateformes pour le jeu vidéo "Titanfall 2". La Xbox Series S offre une résolution de 1080p/30fps avec une reconstruction temporelle, tandis que la Xbox Series X propose un mode qualité avec une résolution maximale de 2160p/30fps et un mode performance avec une résolution de 1440p/60fps, tous deux avec une reconstruction temporelle. La PS5 offre des modes qualité et performance similaires, avec une résolution maximale de 2160p/30fps et une résolution de 1440p/60fps, ainsi que la reconstruction temporelle. Sur PC, la résolution maximale est de 2160p avec des paramètres max, avec une RTX 4080, 32 Go DDR16, et un i9 12900K.Les versions PS5 et XSX offrent tous les deux le Ray-Tracing sur certains reflets et occlusions ambiantes, qui ne peut pas être désactivé. La XSS ne possède pas de Ray-Tracing et souffre de réductions dans plusieurs paramètres, notamment l'illumination globale. Toutes les versions ont un champ de vision réglable et les temps de chargement sont plus rapides sur PC, suivis de la PS5.En termes de performances, les modes qualité et performance de la PS5/XSX et de la XSS souffrent de quelques problèmes de ralentissements dans certaines zones, mais la PS5 a un framerate plus stable en mode performance comparé à la XSX. Le blogueur a décidé de ne pas montrer les graphiques de performance sur PC, car il estime que le jeu est "cassé" sur cette plateforme. Il espère que le prochain opus sera mieux optimisé pour le matériel avec l'Unreal Engine 5.