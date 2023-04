Le Fantôme (aussi connu sous le nom de Fantôme du Bengale ou encore de Phantom en VO) personnage de comics assez ancien (1936) et n'ayant jamais vraiment connu la gloire internationale malgré quelques adaptations en film (dont un blockbuster qui bida fort dans les années 90) ou en dessin animé et même un jeu vidéo basé sur le spin-off Phantom 2040, devrait prochainement être le héros d'un Beat em all en 2D.Le développeur australien, Art of Play, jusqu'ici spécialisé dans les jeux webs basés sur des personnages à licence (tmnt, star wars, spider-man entre autres) et désirant à présent passer au niveau supérieur en se lançant dans le développement pour consoles et PC, a mis en ligne un site officiel nous dévoilant les premières informations sur le titre.- Prévu sur Switch, Xbox, PS4 et 5 ainsi que sur Steam avec une optimisation pensée pour le SteamDeck- Entièrement dessiné à la main frame par frame sous la supervision d'artistes renommés ayant travaillé pour les maisons d'édition Marvel et DC Comics- Basé sur un scenario original et officiel- 15 niveaux- Jouable à deux en coopération.Pour ce qui est de la date de sortie on sait juste que c'est prévu pour 2024, sans plus de précisions mais on sait d'ores et déjà que des versions physiques sont prévues pour les fans et les collectionneursA cela s'ajoute quelques visuels au style vraiment très "comics"