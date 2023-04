Demon Skin arrive sur PlayStation ! C'est un jeu brutal de type hack'n'slash avec un système de combat difficile. Plongez dans ce monde sombre et fantasy impitoyable et mettez vos compétences à l'épreuve. Seuls ceux qui osent entrer dans le monde de Demon Skin peuvent survivre. Le jeu a été développé par Ludus Future.

Le Hack & Slash Demon Skin se trouve une date de sortie sur PS4 et PS5 ! Et ca sera le 5 mai prochain que l'on pourra mettre la main sur le jeu !Bon, perso, ça ressemble à du God of War wish, et même si ça tourne en 4K et 60 fps, il y a des chances que ce ne soit pas fameux... A voir, donc.