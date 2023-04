NintendoEverything

Giles Goddard, concepteur et programmeur en chef de 1080° Snowboarding, pensait à l'origine que le jeu serait annulé. Il a évoqué le classique N64 dans un récent numéro de Retro Gamer.Goddard a déclaré au magazine :"Il a obtenu un score très bas dans les tests internes de Nintendo, tout ce qui est inférieur à six est mauvais et ils ne sortent généralement pas le jeu. Je pensais juste que ça allait être un flop complet. J'ai été surpris qu'ils ne l'aient pas abandonné car cela ne leur coûtait pas vraiment cher de le faire et cela n'ajoutait rien à leurs franchises à l'époque."Quant à savoir pourquoi 1080° Snowboarding a bien fonctionné (deux millions d'exemplaires dans le monde), Goddard pense que cela se résume à ". Parce que ce sont les choses sur lesquelles nous avons passé le plus de temps à travailler. Beaucoup de jeux n'obtiennent pas le même effort, tout est dans les petits détails comme les mouvements de caméra ou les réactions physiques subtiles."Rappel : Le jeu sera prochainement disponible dans le Nintendo Switch Online.