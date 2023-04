Et non, Micrsoft ne va pas racheté Sega, et cela ne semble pas en prendre le chemin à court terme puisque qu'on apprends que c'est Sega Sammy qui devrait s'offrir prochainement Rovio l'entreprise derrière l'ex-phénomène Angry Birds.



Depuis un certains temps Angry Birds est un titre passé de mode, je trouve ce rachat assez curieux d'autant qu'on parle d'1 milliard mis sur la table.

Les créateurs d'Angry Birds ont surfé sur le phénomène goodies, bonbon, série anime, bref tout se que le merchandising peut offrir y est passé sauf que le problème ils n'ont pas réussie à ressortir d'autres projets pouvant continuer sur la vague du mega succès, un one shot. ils se sont remplis les poches avec Angry Birds et toucheront encore un jolie pactole avec la vente de l'entreprise.

Par conter j'ai du mal à saisir la stratégie de Sega pour cet achat, j'imagine qu'ils vont tenter de relancer la franchise voir d'utiliser la marque Angry Birds avec d'autres titres comme Puyo Puyo. L'avenir nous le dira.



On peut s'étonner aussi que le groupe Embracer (Suède) ai laissé filer cet achat Rovio est Finlandais.