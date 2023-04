Retour aujourd'hui sur un des premiers blockbusters de Psygnosis, sorti en 1987 sur Atari ST et Amiga, puis adapté ensuite sur 8 bits dans des versions qui n'auraient jamais dû sortir ^^.Et c'était clairement à l'époque une des premières grosses claques graphiques pour un jeu 16 bits. En revanche, je ne veux pas spoiler, mais le système de contrôle était pour le moins ... particulierEt pour ceux qui confondent avec le Barbarian de Palace Software, je remets ici la vidéo que j'avais faite à son sujet. Même nom mais jeu tout aussi culte ...

posted the 04/15/2023 at 09:44 AM by jedi