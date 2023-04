Date de sortie : 21 Avril 2023

Gamergen Preview

JVC Preview

GAC Preview

Un remake fidèle à l'original, non dénué de modifications et ajouts bienvenus, c'est ce vers quoi se dirige cet Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, et nous n'en demandons pas beaucoup plus après tout, le simple fait de retrouver la licence étant déjà louable. En revanche, nous n'aurions pas été contre quelques légères options d'ergonomie supplémentaires comme la possibilité de prévisualiser la zone de jeu avant de sélectionner notre Général plutôt que devoir quitter et recommencer la mission si cela ne nous convient pas. Il nous reste encore bien des combats à mener avant de crier victoire, alors sur ce, rompez !Nous avons apprécié les quelques heures que nous avons pu passer sur Advance Wars 1+2 : ReBoot Camp. Sans révolutionner la formule des jeux sortis il y a 20 ans, le studio WayForward affiche la volonté de les remettre au goût du jour. Pari réussi ? Réponse définitive le 21 avril prochain avec la sortie en exclusivité sur Nintendo Switch de la compilation.Pour conclure, mes premières impressions d’Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sont très positives. J’aime beaucoup ce genre et je n’avais pas énormément joué aux premiers jeux. À mon avis, c’est suffisamment différent de Fire Emblem pour se démarquer. Je suis content de les découvrir pleinement cette fois et j’avoue avoir été surpris de la difficulté de certains tableaux. Je me suis même rendu à 41 tours et près d’une heure trente sur l’un d’eux. Pour moi, c’est une bonne chose, mais je sais que ça va en faire reculer quelques-uns. En espérant que la suite des choses sera à la hauteur. Ne ratez pas mon test complet qui suivra prochainement.