Bonjour à tous, L'un ou l'une de vous saurait il le dire si un vieux madcatz TE2 acheté à l'époque pour ma PS3 est compatible avec la PS5 et sinon pourrait me conseiller un adaptateur ? L'idée serait d'essayer de se lancer dans SF6. Merci d'avance pour vos retours !

posted the 04/07/2023 at 03:27 PM by kisukesan