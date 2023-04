Jeux Video

Pas assez d'élément pour en faire un article convenable.En gros, et selon Tom Henderson qu'on ne présente plus (fiabilité au top) :- Sony travaille sur un nouveau hardware (non annoncé)- Aucun rapport avec la PS5 avec lecteur amovible, la PS5 Pro, casques audio et autres écouteurs- "Se demande ce que la concurrence va en penser"PSP3 x Cloud GamingPlayStation Kinect