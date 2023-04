Ca tourne en 4K. Ou en 60 fps. Ca bombe du torse sur la console la plus puissante de cette génération avec ses 12 TFLOPS !Forza Horizon 5 : Rally Adventure nous propose un nouvel environnement un peu étriqué par rapport à ce que l'on a connu, mais de toute beauté...Les développeurs se sont amusé à transformer Forza Horizon en un jeu de rallye, eh bein figurez-vous que c'est réussi ! On se croirait souvent devant un petit DIRT... Et le rendu est d'ailleurs excellent sur la Xbox Series S, une minuscule console de 4 TFLOPS qui pourtant fait tourner le jeu en 60 fps finger in the nose !Bref, le DLC est déjà disponible pour une vingtaine d'euros (ou dans Forza Horizon Premium) ^^ ! Y'en a qui se sont lancés dans l'aventure ici ? (Je rêverais d'avoir un volant Xbox là...)