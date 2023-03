Attention, mettez vos tenues de combat car on va revenir aujourd'hui sur Operation Thunderbolt, la suite d'Operation Wolf, sortie dès l'année suivante en arcade.On détaille donc dans cette vidéo les nouveautés de cette suite, puis on va s'intéresser aux différentes conversions micros et consoles (dont une version Super Nintendo, qui, chose super rare, est jouable avec la fameuse souris).Et pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, j'étais déjà revenu sur Operation Wolf et ses nombreuses conversions ici: