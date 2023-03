PS5:

Resolution Mode: 2160p/30fps

FPS Mode: 1440p/60fps



PC: 2160p Max. Settings | RTX 4080/4070Ti/3080/3050



Steam Deck: 800p with FSR Quality | Low Settings

Dans cette comparaison, nous nous concentrons sur la version PC de The Last of Us Part I, ainsi que sur les versions PS5 et Steam Deck. Bien que la version PC offre des améliorations visuelles par rapport à la version PS5, elle traîne également quelques problèmes.Des plantages aléatoires et un problème de cadence d'image persistent quel que soit le paramétrage, même sur un PC équipé d'une RTX 4080 en réglage bas. Le prochain correctif devrait y remédier en priorité.Certaines animations ne s'affichent pas correctement sur PC. Par exemple, l'animation d'Ellie en train de monter des escaliers est absente.La version PC présente une légère amélioration de la résolution des textures, mais certaines textures présentent des problèmes de clipping qui ne se produisent pas dans la version PS5. La version PC ajoute également plus de géométrie à certains éléments.Les réflexions ont également augmenté leur résolution sur PC, mais traînent encore des problèmes avec le SSR, tout comme la PS5 (qui n'a pas été corrigée à ce jour).La physique et l'interaction de l'eau ont été améliorées sur PC.Certains réglages, tels que les textures ou les réflexions, semblent être cassés au réglage le plus bas. Certaines textures sont maintenues en mode Ultra et d'autres ne sont pas affichées.La distance de rendu est plus longue sur PC.La résolution des ombres est plus élevée sur PC, mais certaines zones présentent des problèmes de bande qui ne se produisent pas sur PS5.DLSS brille à nouveau en offrant une meilleure qualité d'image par rapport à FSR 2.0. Dans tous les cas, les deux techniques de reconstruction offrent une meilleure image que le mode performance PS5 en utilisant la même résolution.Les temps de chargement sont 5 fois plus rapides sur PS5. Cela indique clairement un manque d'optimisation sur PC.Il y a de légères améliorations dans l'illumination globale sur PC.Une RTX 3050 a du mal à atteindre 60 images par seconde à 1080p avec des réglages élevés et DLSS. Le Steam Deck n'est pas une version recommandée car son taux de rafraîchissement tombe en dessous de 25 images par seconde avec les réglages en mode bas et FSR.Je ne doute pas que The Last of Us Part I sera une excellente version sur PC, mais je ne la considère pas comme le moment idéal pour y jouer.