Nouveau top et cette fois sur la saga Resident Evil, pour fêter la sortie du 4 en Remake, quoi de mieux qu'un petit top sur cette saga culte ? Exclusivement dédié au personnage cette fois ci.15)- Dénommé Lord Spencer, il était le président d'Umbrella Corporation, et l'un des principaux responsable de toutes les horreurs possible et imaginable. C'était un homme d'une grande richesse et de pouvoir, considéré comme un "élu" il créa le virus Progenitor. C'est dans les années 60 qu'il créa la société pharmaceutique Umbrella Corporation, avec Edward Ashford et James Marcus. Il fera construire le Manoir nommé Manoir Spencer par un architecte de renom nommé George Trevor. Un brin paranoïaque sur les bords, il y fit installer de nombreux pièges mortel pour les intrus.Il piéga par la suite George et sa famille en kidnappant sa femme et sa fille pour en faire des expériences. La femme de George mourra sur le coup tandis que Lisa devena un monstre hideux. George lui fut enfermé dans une pièce puis mourra de faim et de soif, et deviendra un Crimson Head enfermer dans une crypte. Il finira tuer par Wesker en 2006, comme on peut l'apprendre dans Resident Evil 5.14)- Apparaît dans Resident Evil 0. On sait peu de chose sur ce personnage si ce n'est qu'il est un ancien membre des marines condamné à mort durant les événements de RE0. Je trouve que c'est un personnage plutôt classe, qui a du répondant. On ignore ce qu'il devient à la fin de RE0. J'aimerai plus tard un jeu dans lequel il réapparaît.13)- Elle apparaît dans Resident Evil 5. Elle fera équipe avec Chris Redfield et membre également du BSAA. Elle est moins boulet que Ashley donc c'est déjà ça, au moins, elle, elle sait se défendre !12)- Barry Burton est membre du STARS pour "Special Tactic And Rescue Service". Il sauve Jill à plusieurs reprises dans Resident Evil premier du nom, et devient même l'un des personnages principal avec Claire dans Resident Evil Revelation 2. C'est un homme assez torturé dans Resident Evil car il est sous les ordres de Wesker qui a pris sa famille en otage pour le forcé à coopérer et éliminer Jill. Petite anecdote, je trouve qu'il a pas mal de ressemblance physiquement avec l'acteur David Harbour qui joue le shérif dans Stranger Things xD11)- Père de famille ayant vécu un véritable drame à cause de l'arme biologique Eveline durant les événements de Resident Evil 7. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé bien que ce soit un ennemi de Ethan. Son histoire est triste, et quand il la raconte à la fin du jeu, je dois dire que c'était assez poignant. Alors oui, il m'a pas mal emmerdé dans le jeu à vouloir me buter, mais papa Jack j'ai beaucoup aimé. La famille Baker en général mais particulièrement le padre quand même. A noter qu'il sera définitivement mort et enterré durant le DLC ou on joue Joe son frère, dans End of Zoé.10)- Heroine de Resident Evil 0, elle fera équipe avec Billy, malgré elle durant les événements du jeu. C'est l'infirmière de l'équipe Bravo des STARS, et la membre la plus jeune de l'équipe car elle n'a que 18 ans dans RE0. Bien qu'elle a l'air mâture pour son jeune âge, Rebecca n'est pas aussi douée avec les armes à feu que son coéquipier Billy. Néanmoins, ses talents d'infirmière se révéleront précieux au sein de l'équipe. A noter qu'elle apparaît aussi dans Resident Evil durant la campagne de Chris, puis plus du tout ensuite.- Un méchant encore une fois, et ennemi principal de Resident Evil 4. Il est le chef de la communauté religieuse, Los Illuminados. Il engage Krauser pour kidnappé Ashley, la fille du Président des USA. Osmund Sadler engage (et manipule) Ramon Salazar afin qu'il déterre des Plagas momifiés pour pouvoir rendre les pauvres villageois et autres moines esclave de sa volonté et prendre le contrôle afin de monter une véritable armée de Plagas. Il essaiera même de faire de Leon et Ashley ses pantins mais sans succès. Il tuera également Luis, qui bosser pour lui au départ mais il se rendra compte qu'il l'avait trahi. Il finira tuer par Leon sur la plate-forme pétrolière après un rude combat. Bien que ce soit un personnage que j'aime beaucoup, son combat est malheureusement assez pourri...8 )- Arme de destruction Massive de troisième type nommé prototype "Tyran". Le nemesis est l'antagoniste principal de Resident Evil 3. Il pourchasse Jill presque sans relâche dans les rues infestés de zombies de Racoon City. C'est un monstre innommable doté d'une force surhumaine, et d'armes en tout genre. C'est une créature que j'adore et qui a inspiré des jeux dans lequel bon nombre de créature pourchassent le joueur sans relâche.7)- Apparaît dans Resident Evil 7 et 8. Ethan Winters est un type assez "lambda" comparer à un Chris ou Leon. Il ira secourir sa femme, qu'il croyait morte et disparue depuis 3 ans en Louisianne. Il subira les horreurs de la famille Baker, dans lesquels il se fait sauvagement coupé la main et malmené par Lucas et compagnie. C'est un type qui paye pas de mine comme ça mais qui au final est assez débrouillard, surtout pour ce qui est de survivre. Il mettra un terme à l'arme biologique Evelyne. N'ayant pas encore fait RE8 Village, j'en dirais pas plus à ce niveau là.6)- Sœur de Chris Redfield, elle apparaît pour la première fois dans Resident Evil 2 en parallèle de Leon. C'est une débrouillarde de la survie, très gentille et serviable car elle prendre sous son aile Sherry Birkin. Elle est présente également dans Code Veronica et Resident Evil Revelation 2. Sa dextérité et son agilité est due au fait qu'elle a été entraînée par son frère. C'est aussi une experte en crochetage.5)Reconnaissable entre mille avec sa longue robe rouge et ses cheveux bruns coupé cours. Ada Wong apparaît pour la première fois dans Resident Evil 2 alors qu'elle est en mission pour rechercher le virus G. Rencontrant Leon au passage, elle sera laissée pour morte à la fin du 2. Puis réapparaît beaucoup plus tard dans Resident Evil 4, a la botte de Wesker cette fois ci pour effectuer encore la salle besogne, récupérer un échantillon de Plagas. Ada Wong est une femme forte, intrépide, et sexy en plus de ça. Elle est extrêmement habile en espionnage et redoutable au combat. Bien que ce ne soit pas certifié, elle semble être d'origine chinoise.4)Membre de l'équipe Alpha des STARS, Chris est l'archétype du héros badass propre sur lui, baraque et brun. Il me fait penser à un Action Man xD. Auparavant pilote de l'US Air Force, il a été recruté par les STARS grâce à Barry Burton, un de ses plus proches amis. Il est l'un des rares survivants des événements de Resident Evil. Par la suite, il rejoint le BSSA. En 2009, en Afrique et durant les événements de Resident Evil 5, il tue Wesker, son éternel ennemi. On le retrouve aussi dans Resident Evil 6, 7 (à la fin) et 8.3)- Se prétendant capitaine des STARS pendant les événements de Resident Evil, il n'est qu'en fait un traître de la pire espèce. Il est l'un des principaux responsable du fléau de Umbrella Corporation. Il exploite le Virus T en 1977 avec l'aide James Marcus. Le 31 juillet, il intègre le Manoir Spencer, et se lie "d'amitié" avec James. Par la suite, Wesker ne sera plus du tout humain, se transformant même en surhomme avec une vitesse et une force hors du commun. Il tuera Oswald Spencer, mais finira tuer par Chris à la fin de Resident Evil 5. C'est pour moi le meilleur méchant de Resident Evil pour l'instant, c'est difficile pour Capcom de trouver un remplaçant aussi charismatique que Albert Wesker avec ses lunettes de soleil. Dans Resident Evil 6, on apprend qu'il a un fils, Jake Wesker.2)- Elle est membre de l'équipe Alpha des STARS, et l'une des rare survivante de Reisdent Evil et Resident Evil 3. Jill est l'un des membres des STARS les plus douées avec Chris. Elle se liera "d'amitié" avec Chris, ou les deux agents suniront pour combattre le Bio Terrorisme. Laissée pour morte peu avant les événements de Resident Evil 5, Chris se fera manipulée par Wesker, mais se fera aidée par Chris et Sheva. A noter qu'on la retrouve aussi dans Resident Evil Revelation mais n'ayant pas jouer à ce jeu, je n'en parlerai donc pas.1)- Le meilleur personnage de la série Resident Evil pour moi, c'est ce bon vieux Leon à la mèche rebelle ! Apparaît dans Resident Evil 2, Leon commence son premier jour de boulot en tant que flic au commissariat de Racoon City mais pas de bol pour lui, c'est aussi à ce moment là que tout part en couille. Il fait la rencontre de Ada et de Claire sur le chemin, si Ada sera laissée pour morte, il repartira avec Claire, l'une des rares survivante tout comme lui des événements de Resident Evil 2.Par la suite, dans Resident Evil 4, Leon devient un agent secret opérant pour le compte du gouvernement américain et engagé pour protéger la famille du président des États-Unis. Bon je vais pas raconter les événements de RE4, vous connaissez il me semble x)Pour l'anecdote, sachez que c'est aussi le personnage favori des développeurs, et il ne fallut pas bien longtemps avant qu'il soit le personnage principal de son propre jeu. Bref, Leon, tu peux pas test, c'est le Best !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu