Retour aujourd'hui sur un jeu culte de l'Amstrad CPC, Trantor, The Last Stormtrooper, avec ses sprites énormes, sa réalisation incroyable (par un inconnu qui n'allait pas le rester longtemps, un certain David Perry), mais également sa difficulté beaucoup trop élevée.Coulisses de développement, revue de presse, et on termine avec la chanson très eighties présente sur la face B de la K7 pour ceux qui l'avaient acheté dans cette version.