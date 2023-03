Hello les amis ! Bon, il y a plusieurs mois, j'ai lancé une émission de gaming en partenariat avec Orange. C'est une émission orientée grand public (je précise) et au fil du temps... La Minute Gaming a fini par dépasser les 5 minutes O_o !Bref, retour aux "sources", sur un format plus court, qui fait réellement 1 minute, je voulais juste votre avis sur ce format, du YouTube Shorts quoi (je ne suis pas très à l'aise avec le format SHORTS de YouTube d'où vos retours, j'ai toujours eu l'impression que c'était un truc pour les plus jeunes pour faire des blagues prout prout et basta...).Après, si vous avez des idées de contenu à produire sur moins d'une minute, n'hésitez pas.Bon week end à vous, moi je ne fais que commencer à bosser