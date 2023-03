Bien que la Xbox One X offre une résolution supérieure par rapport à la Series S, elle présente des baisses graphiques telles que des arbres statiques, moins de végétation et des reflets moins nets, ainsi que l'absence de 60fps. C'est un parfait exemple du dilemme de choix entre 4K et 60 fps. Bien que je reconnaisse que le jeu est bon sur toutes les plateformes.Bonus : comparatif PS5/XboxLa Xbox Series S peut afficher une résolution dynamique de 1080p à 60 images par seconde, avec une résolution de 1080p en intérieur et 900p en extérieur. La Xbox Series X et la PS5 peuvent afficher une résolution dynamique de 2160p à 60 images par seconde, avec une résolution de 2160p en intérieur et une résolution dynamique de 1800p à 1620p en extérieur. Sur PC, la résolution maximale est de 2160p avec des paramètres graphiques maximaux et une carte graphique RTX 4080/3080/3070Ti/3060Ti/3050. Le PC offre une distance de vue plus longue, une meilleure qualité d'ombre, des textures, un filtrage anisotrope, des effets de post-traitement et une densité de végétation supérieure. Cependant, le PC peut rencontrer des problèmes de réflexions SSR sur certains éléments. La version Xbox Series S n'est pas correctement optimisée et peut rencontrer des problèmes de ralentissement à l'extérieur. Les lampadaires dans les versions PS5 et PC ont une mauvaise orientation due à un bug. Il peut également y avoir des chutes de framerate à 30 images par seconde lors des cinématiques sur consoles. Les temps de chargement sont plus rapides sur PC, suivi de la PS5. Toutes les versions peuvent rencontrer des problèmes de framerate avec les animations des ennemis. Le Ray-Tracing est exclusif à la version PC, mais il n'est pas encore disponible. Il devrait être disponible dans les prochains jours et il y aura une vidéo dédiée à ce sujet.