Dans Street fighter Duel, si vous désirez avoir Chun-Li, il vous suffit d'acheter le pack de bienvenue et vous pourrez juste après la claim pour le lancement du jeu vu qu'elle est offerte pour n'importe quel achat in game !Bon, manque de pot, je l'ai également obtenue en utilisant les fragments grade A (dans votre sac), du coup j'en ai 2...On peut faire des échanges avec ses potes ? J'voulais une Cammy moi

posted the 03/01/2023 at 03:59 PM by suzukube