Chopé avec le Gamepass au départ pour faire chier ma femme qui à la phobie des araignées, je me suis dis au passage que ça pourrait peut-être faire comme pour Power Wash Simulator, et m'accrocher quelques heures sans prise de tête. Et bien je ne m'étais pas trompé, ce jeu est un pur moment de fun sans trop se faire chier+ Principe très con, mais addictif. Trouver des araignées et retournant tout sur son passage et les zigouiller, tant que c'est dans un jeu, c'est super fun+ Des armes bien loufoques, ça va de la poêle à frire au lance grenade en passant par la dynamite et le fusil+ Plaisir immédiat. Pas besoin d'attendre 2h pour s'amuser, il suffit de quelques minutes pour assimiler les principes et c'est parti pour quelques heures de délire.+ Quelques petits challenges histoire de casser la monotonie de l'action.+ Quelques heures de durée de vie, pile poil ce qu'il faut pour rester fun d'un bout à l'autre sans être lassant.- Comme souvent dans ce genre de prod indé, la réalisation est très sommaire. Mais bon ça reste fluide c'est le principal.- Le viseur un peu trop petit. On se retrouve souvent à foutre 50 coups de poêle avant de réussir à écraser certaines araignées.- La bande son très (trop) limitée. Un peu plus de musique autre que d’ascenseur aurait été un plus.- Le prix du DLC pour ce qu'il comporte. Bon ok on est pas obligés de le prendre (je ne l'ai pas fais du coup), mais je trouve ça dommage car je me serais bien laissé tenterRésultat des courses, ce petit jeu assure à 100% ce qu'il est : un titre fun, sans prétentions, mais qui va vous occuper avec plaisir pendant quelques heures. Perso je n'ai pas du tout regretté de l'avoir fait, et je me ferai avec plaisir l'extension quand je la trouverai à petit prix (un peu cher pour ce qu'elle propose actuellement).Une suite avec une réalisation un peu plus solide, plus d'araignées, et des musiques plus travaillées et je signe de direct