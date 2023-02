Avec trois enfants, pas toujours facile de trouver le temps de jouer, encore moins sur une console de salon.



Pour être un peu plus libre et me trouver du temps à consacrer à cette passion dévorante, j'envisage de me prendre une Steam Deck : j'aime énormément l'idée d'une machine qui regroupe toutes les autres (l'émulation semble fonctionner super jusqu'à la Switch !) et la portabilité me permettrait de jouer n'importe où.



Je me questionne juste sur quelques points : la compatibilité est-elle au top ? J'ai vu qu'on pouvait installer Windows dessus, mais j'ai peur que les performances en pâtissent.



Et sinon il y a d'autres machines style GPD ou AYN qui existent. Est-ce que vous avez des retours la dessus ?



Pour ceux qui ont une Steam Deck quel est votre avis sur la machine ?



Merci pour vos réponses !