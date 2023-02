Lors d'une séance de questions-réponses avec des investisseurs la semaine dernière, le vice-président exécutif de Sega Sammy Holdings, Makoto Takahashi, et le directeur général d'IR/SR, Nobuaki Yoshii, ont déclaré que malgré le score Metacritic du jeu inférieur à ce qu'ils avaient espéré, le jeu s’était largement mieux vendu que prévu (le jeu a des métascores entre 69 et 75 sur ses plates-formes cibles.).On apprend aussi que la baisse du prix lors du Black Friday avait deja été prévu en amont (ce qui n'est pas tres cool pour les acheteurs du day one) et que malgré la rehausse du prix les ventes sont toujours trés bonnes. Ils pensent que le jeu continuera de se vendre sur le long terme grâces aux updates/dlc prévus cette année, aux possibles diverses baisses, aux goodies, au prochain film ect...On rappelle qu'un nouvel opus 2D serait dans les cartons et qu'une version Plus de Sonic Origins a été leakée.