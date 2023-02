Retour aujourd'hui sur un jeu culte sorti en 1990 sur les micros 16 bits de l'époque, ainsi que sur la Nintendo NES et la Megadrive de Sega.Ce jeu est réputé pour sa difficulté extrême, ainsi que ses nombreuses façons de mourir, toutes plus atroces les unes que les autres. Car oui, Mortal Kombat n'a pas inventé les fatalities ^^On passe en revue les débuts de son développeur Will Harvey (dont ce sera d'ailleurs le dernier jeu), ainsi que les différentes versions du jeu, sans oublier la revue de presse de l'époque.