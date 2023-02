City Connection et le studio japonais Tatsujin ont annoncé Batsugun Saturn Tribute Boosted en exclusivité sur Nintendo Switch. Il sera distribué le 25 mai 2023 au Japon.



Voici de plus amples détails au sujet de cette production :



Batsugun est un jeu d’arcade de tir à défilement vertical sorti en 1993 par Toaplan. Le jeu a attiré l’attention par le grand nombre de balles tirées par les ennemis et les alliés. Cela a conduit de nombreux jeux à adopter le même type de jeu. Batsugun est ainsi devenu le pionnier du genre bullet hell. La version « Special » du jeu est ensuite sortie sur les consoles de salon. La version spéciale offre de nouvelles fonctionnalités avec un meilleur son.



Le joueur peut choisir entre 3 types d’avions. Le but est de détruire tous les ennemis en approche avec vos tirs et vos bombes. En faisant cela, vous pouvez collecter des power-ups et des points d’expérience. Lorsque la jauge d’expérience atteint un certain point, l’avion du joueur évolue et devient plus puissant. Il n’y a pas de différence entre les types d’avions en termes de performances, mais l’avion change entre le joueur ou la joueuse 1 et 2. De même, les dialogues et les fins changent en fonction du pilote que vous choisissez.



-À propos du mode « Original Ver. » : il s’agit de la version arcade originale du jeu. Le jeu se compose de cinq niveaux avec une seule fin.



-À propos du mode « Special Ver : le mode « Special Ver. » est un mode révisé du jeu. L’équilibre est meilleur et diverses fonctionnalités ont été ajoutées. Le jeu se répète du niveau 1 au niveau 5 (14 niveaux au total).



Ce titre est le premier volet de la nouvelle marque « Saturn Tribute Boosted », qui est un portage et une reproduction de la précédente série « Saturn Tribute » utilisant le moteur Zebra, mais avec davantage de nouvelles fonctionnalités et d’éléments supplémentaires. Le « Boost Up HUD » est une nouvelle interface utilisateur qui affiche la jauge d’expérience, le score actuel (+ les bonus cachés) et le titre de la musique de fond en cours de lecture. Le jeu propose également un mode classé en ligne et le score maximum a été augmenté pour plus de défis.



Aux confins d’un univers lointain… Une révolution a eu lieu sur l’une de ses planètes. L’armée révolutionnaire de Gladebaran, qui s’est rebellée contre le gouvernement, a finalement lancé le projet Epsilon. » En seulement neuf jours, l’Armée révolutionnaire a conquis toutes les bases du gouvernement. Ils sont prêts à tout pour réaliser leur plan… Les forces gouvernementales n’avaient plus la force de s’opposer à l’Armée révolutionnaire. « À ce rythme, nous allons tous être massacrés… ? » Au moment où tout le monde était sur le point de perdre espoir, le gouvernement a reçu un message urgent. Par coïncidence, l’un des derniers chasseurs spéciaux était toujours dans la base sous-marine, intact depuis le projet Epsilon. C’est la seule solution… Le gouvernement choisit le groupe des Skull Hornets parmi les troupes restantes et commence leur dernière opération pour sauver le monde. Mais ils étaient loin de se douter que l’armée révolutionnaire écoutait leurs conversations. Ainsi, le groupe des Skull Hornets se dirige vers la base secrète sous-marine… suivi par l’Armée Révolutionnaire. Une bataille féroce pour le destin du monde est sur le point de commencer…



Vous pouvez visiter le site officiel (en japonais et en anglais) de Batsugun Saturn Tribute Boosted ici : https://city-connection.co.jp/s-tribute/batsugun/en/about/

Génération Jeu - https://www.generationjeu.com/batsugun-saturn-tribute-boosted-annonce-sur-nintendo-switch/