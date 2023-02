Alors un petit article aujourd'hui pour vous donner quelques infos sur la console Evercade.Les 2 premières cartouches de 2023 viennent d'être annoncées, je vous mets ici les 2 bandes annonces:Parmi les cartouches restant à annoncer pour 2023, il y aura au moins 2 cartouches arcade, 2 cartouche micros (avec surement la première compilation de jeux Amiga, un partenariat ayant été annoncé fin 2022), 2 cartouches indés et des cartouches de nouveaux éditeurs.Et pour terminer, je vous propose ma petite review de la première compilation C64, avec du bon ... et du moins bon ^^

posted the 02/04/2023 at 10:58 AM by jedi