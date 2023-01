Jusqu’à présent, la prise en charge du ray tracing sur consoles a été quelque peu limitée à l’ère cross-gen, seuls certains titres bénéficiant vraiment du support RT. Xbox Series S a été encore plus handicapée en raison de plus de limitations de GPU, de mémoire et de bande passante. Alors, quels jeux prennent réellement en charge RT sur la série S, à quel point sont-ils bons - et que devrions-nous attendre de l’avenir? Reportage d’Oliver Mackenzie.

Digital Foundry a décidé de s'attaquer au rendu du Ray Tracing sur la Xbox Series S.00:01:18 Metro Exodus, Fortnite, The Matrix Awakens00:06:26 Resident Evil 2, 3, 7, etVillage00:08:07 Hellblade: Senua’s Sacrifice, Deliver Us The Moon, Little Nightmares 2, Observer: System Redux00:11:17 Crysis Remastered, F1 2021/2022, Forza Horizon 5, Watch Dogs Legion