Quels jeux mériteraient selon vous un Remake et quel serait l'ampleur travail effectué dessus ?Je ne vais pas bêtement citer des jeux que j'ai aimé mais plutôt réfléchir à la pertinence de ces possibles remake.Un remake dans la veine de P5 Royal avec un monde beaucoup plus explorable, des sprites redessinés, des modèles 3D et animations mis à jour, l'interface refaite tout en restant fidèle, des cinématiques totalement repensées, des mécaniques optimisées, une aventure qui gardera un bon rythme et bien sur tout le contenu bienvenu de FES et P3 Portable.