Jeux Video

Juste rapido comme ça :- 4,7 millions de téléspectateurs au lancement en combinant la chaîne HBO et la plate-forme HBO Max (uniquement aux USA me semble).- Deuxième meilleur démarrage de HBO depuis 2010.Mais pas de quoi inquiéter le record House of the Dragon (Game of Thrones) : 9,98 millions